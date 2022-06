Jahreshauptversammlung beim SV Brünen

Gedenken an Inge Schild und Arno Tiemann

40 Mitglieder begrüßte Kai Telinde auf der Jahreshauptversammlung des SV Brünen am vergangenen Freitag im Landgasthof Majert. In seiner Begrüßung gedachte er u.a. Ehrenmitglied Inge Schild und dem langjährigen 1. Vorsitzenden Arno Tiemann, die beide Anfang 2022 verstorben sind.

Eingeschränktes Vereinsleben in Corona-Zeiten

Markus Veelmann, 2. Geschäftsführer des Vereins, berichtete von den durchgeführten und begonnenen Bauarbeiten im vergangenen Kalenderjahr. Hauptaktion war die Neugestaltung der Gegengerade am Rasenplatz. Außerdem berichtete er über die coronabedingten Einschränkungen des Vereinslebens, die Mitgliederentwicklung, die erfreulicherweise trotz Corona stabil ist und über die Investition in einen Aufsitzrasenmäher.

Turnwartin Anna-Lena Sondermann ließ die Jahre 2020 und 2021 aus Sicht der Turner Revue passieren. Sie berichtete über insgesamt 27 Turngruppen im Jugend-und Erwachsenenbereich, in denen über 450 Sportler im Eltern-Kind-Turnen, Gesundheits-, Fitness- und Spielsport aktiv sind.

Gesa Hülsmann, Jugendleiterin für den Bereich Breitensport, berichtete über die Aktionen der Jugendabteilung mit der Skifreizeit, den Ferienspielen und zeigte sich sehr erfreut darüber, daß es im Sommer wieder eine Jugendfreizeit im Adlerhorst bei Plön gibt. Anmeldungen zu dieser Ferienfreizeit nimmt der Verein noch gerne entgegen.

Jugendtrainer gesucht!

Die Geschäftsführerin der Fußballjugend, Anne Stenk, lobte Jugendtrainer, Kinder und Eltern für den kreativen Umgang mit den coronabedingten Einschränkungen des Spiel- und Trainingsbetriebes. U. a. wurde digital trainiert. Besonders hervorgetan habe sich dabei die U17 mit Trainerin Sonja Buchmann. Ebenfalls während der Lockdownphase organsierte die Jugendabteilung einen Rundlauf mit Fragen zu 75 Jahren SV Brünen. Die Teilnehmer konnten sich am 01.05. die Preise für Ihre Antworten abholen. Die A-Jugend hat in der abgelaufenen Saison erstmals mit dem SV Ringenberg gemeinsam in einer Jugendspielgemeinschaft gespielt. Sonderaktionen wie Fußballferienschule werden in diesem Jahr wieder angeboten. Leider ist es laut Stenk nach wie vor schwierig, ausreichend Jugendtrainer für die insgesamt elf Jugendmannschaften zu finden. Interessenten sind herzlich eingeladen, sich beim Verein zu melden.

Historischer Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Bezirksliga

In Vertretung für Fußballobmann Matthias Michels freute sich der 2. Vorsitzende Jann Hermann Hecheltjen über den Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Bezirksliga und beglückwünschte dazu die Mannschaft um Kapitän Alexander Giese, den sportlichen Leiter Malte van Marwik und die Trainer Michael Stenk und Jörg Gonschior: „Ihr habt den Brüner Zuschauern insbesondere in der Rückrunde viel Freude bereitet und habt mit Eurem Aufstieg etwas Historisches geschafft, denn erst zum zweiten Mal in unserer Geschichte gelingt einer Herrenmannschaft des SV Brünen der Aufstieg in die Bezirksliga!“.

Auch die anderen Mannschaften waren sportlich erfolgreich. Die 1. Damenmannschaft feierte unter Trainer Andre Dirks erneut den Klassenerhalt in der Landesliga. Die zweite Mannschaft mit den Trainern Wilfried Swiderski und Frank Buschmann erreichte trotz personaler Engpässe einen starken 3. Platz in der Kreisliga C und die 2. Damenmannschaft spielte mit 20 Punkten eine gute Runde in der Kreisliga. Die Alten Herren sind amtierender Vizestadtmeister auf dem Feld. Hecheltjen bedankte sich bei allen Trainern, Betreuern und Schiedsrichtern, die für den SV Brünen aktiv sind.

Hohe Investitionen in den vergangenen 15 Jahren

Kassierer Veit Coenen berichtet für die beiden Coronajahre über eine gute finanzielle Entwicklung. In den letzten 15 Jahren hat der Verein in Summe ca. 600.000 € investiert, wird aber dank Spendenaktionen, umfangreicher Eigenleistungen, Unterstützung der Stadt Hamminkeln, Erreichen von Fördermitteln und solider Finanzierung Ende des Jahres schuldenfrei sein. Er hob auch hervor, daß auch während der Lockdownphasen die Aufwandspauschalen der Übungsleiter weiterbezahlt wurde. Ein Teil dessen wurde durch die Übungsleiter aber erfreulicherweise an den Verein zurückgespendet.

Das langjährige Mitglied Manfred Grütjen in Vertretung für die beiden Kassenprüfer Steffi Sippekamp und Henning Buchmann bescheinigte Schatzmeister Veit Coenen eine einwandfreie und übersichtliche Kassenführung und schlug daher die Entlastung des Kassierers und Vorstandes vor, die von der Versammlung auch einstimmig erteilt wurde.

Kai Telinde stellt sein Amt als 1. Vorsitzender zur Verfügung, Anni Wolter und Rainer Ochtrop treten nach jahrzehntelanger Vorstandsarbeit ebenfalls zurück.

Nach den Berichten standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der erste Vorsitzende Kai Telinde stellte sein Amt zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige 2. Vorsitzende Jann Hermann Hecheltjen gewählt. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Peter Stark gewählt. Wiedergewählt wurden Ulrike Kalinowski (1. Geschäftsführerin), Veit Coenen (1. Schatzmeister), Markus Veelmann (2. Geschäftsführer), Matthias Michels (Fußballobmann), Anna-Lena Sondermann (Turnwartin), Michael Stenk (Jugendleiter Fußball), Gesa Hülsmann (Jugendleiterin Breitensport), Rolf Schanzmann (Sozialwart), Horst Zellmann (Medienbeauftragter) sowie die Beisitzer Frank Schulte-Marxloh (Mitgliederbetreuung), Malte van Marwik (sportliche Leitung 1. Mannschaft) und Rüdiger Weidemann (Baumaßnahmen). Neuer Kassenprüfer wurde Manfred Grütjen. Neben Telinde schieden Anni Wolter als Frauenwartin und Rainer Ochtrop nach 40 Jahren als zweiter Kassierer aus. Ihre Nachfolger wurden Steffi Sippekamp und Markus Hoppmann.

Ehrungen

Über den Inge-Schild-Wanderpokal als beste Jugendbreitensportgruppe konnte sich die Montagsgruppe von Heike Ochtrop freuen.

Den Wilhelm-Elmer-Pokal für die erfolgreichste Jugendfußballmannschaft erhielt die U17 von Trainerin Sonja Buchmann, die während der Coronazeit intensiv über digitale Wege Trainingsformen durchführte und dabei eine Online-Challenge gegen den SV Spellen gewann.

Den Pokal für die meisten Sportabzeichen im vergangenen Jahr sicherte sich sensationell die Badmintongruppe.

Hermann Wolter beendete seine Laufbahn als Übungsleiter und wurde von Turnwartin Anna-Lena Sondermann mit einem Geschenk verabschiedet.

Der neue 1. Vorsitzende Jann Hermann Hecheltjen bedankte sich unter dem Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Anni Wolter, Kai Telinde und Rainer Ochtrop für ihr jahrzehntelanges Engagement für den SV Brünen und appellierte an die Anwesenden, sich weiterhin oder noch stärker in das Vereinsleben einzubringen, um die Herausforderungen für einen Sportverein in aktuellen Zeiten weiterhin zu bewältigen.

Der SV Brünen mit ca. 1.200 Mitgliedern ist der mitgliederstärkste Verein in Brünen. Etwa die Hälfte der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Etwa 100 aktive Übungsleiter, Trainer und Betreuer sorgen täglich für einen reibungslosen Sportbetrieb in der Brüner Turnhalle, im Gymnastikraum am Platzhaus und auf der zentralen Sportanlage.