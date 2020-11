Auf dem Rad bin ich oft an den reizvollen Kleinodien am Wegesrand schon vorbei gerauscht, bevor ich so recht realisiert habe, dass sie ein dankbares Fotoobjekt abgeben würden. Dann überlege ich einen Moment, während ich weiter rolle, ob sich das Anhalten nicht doch noch lohnt. Und wenn ich meinen Weg schließlich unterbreche, entdecke ich auf den zweiten Blick gelegentlich sogar weitere Motive. Nichts Spektakuläres in der Regel, doch allemal einen Blick wert, wie ich meine. So entstehen solche Aufnahmen wie diese hier, die ich gerne für diejenigen zeige, denen es manchmal ähnlich ergeht ...