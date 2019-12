Feuerwehrleute mussten bei einem Einsatz in Lünen nicht nur zwei Fahrzeuge löschen, sondern bei jedem Schritt gut aufpassen: Löschwasser verwandelte den Boden in eine Eisbahn.

Nachbarn hatten am frühen Sonntag das Feuer am Hüttenweg bemerkt, als die Feuerwehr den Einsatzort erreichte, standen zwei Fahrzeuge - ein teurer Mercedes und ein Kastenwagen - in Flammen. Einsatzkräfte mit Atemschutz löschten die Brände, dabei kam es zu einer "Mini-Explosion": Löschwasser war auf ein brennendes Bauteil aus Magnesium getroffen und führte so zu einer chemischen Reaktion mit einem Knall und heller Flamme. Experten der Kriminalpolizei stellten beide Fahrzeuge sicher und ermitteln zur Brandursache Der Mercedes war kurz vor Brandausbruch noch gefahren worden, parkte weniger als eine Stunde am Fahrbahnrand. Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr Lünen auch der freiwillige Löschzug Wethmar. Der Winterdienst der Wirtschaftsbetriebe kümmerte sich nach Abschluss der Löscharbeiten um die vereiste Fahrbahn.

