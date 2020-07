Jugendliche rauben Lüner Uhr und Geld

Im Schwitzkasten konnte ihr Opfer nicht mehr flüchten, so raubten ihm zwei Täter die Uhr und das Geld. Die Polizei ermittelte zwei Verdächtige und fand bei ihnen auch Beute.

Freitagabend hielt sich ein Siebzehnjähriger aus Lünen an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule auf, da traf er auf zwei Jugendliche - sie forderten seine Armbanduhr. Das Opfer weigerte sich, doch als ihn einer der Täter in den Schwitzkasten nahm, riss ihm der andere die Uhr vom Arm. Die Räuber forderten dann noch Geld, hielten das Opfer dafür weiter fest und flüchteten nach der Durchsuchung mit der Beute zur Parkstraße. Ermittlungen der Polizei führten zu zwei Verdächtigen, beide aus Lünen im Alter von sechzehn und siebzehn Jahren. Polizisten durchsuchten am Montag auf Beschluss der Staatsanwaltschaft ihre Wohnungen und fanden dabei laut Polizei unter anderem die Beute des Raubes.

Thema "Raub" im Lokalkompass:

