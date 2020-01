Männer werfen Fahrrad vor Auto

Wochenenden sind zum Ausschlafen da - doch vier Männer waren in Brambauer schon früh auf den Beinen. Im Bett wären sie wohl nicht auf dumme Ideen gekommen...

Samstagmorgen fährt eine Autofahrerin kurz vor acht Uhr auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Friedhof, auf dem Gehweg laufen zur gleichen Zeit mehrere Männern. In Höhe der Gruppe passiert es dann, einer der Männer wirft ein Fahrrad auf die Fahrbahn, direkt vor den Wagen der Lünerin. Die Frau kann nicht mehr bremsen und rollt über das Rad. Der Ehemann der Autofahrerin nimmt die Verfolgung auf und hält einen der Männer fest, doch der wehrt sich mit Schlägen, versucht zu treten und so gelingt ihm die Flucht. Polizisten stellen im Rahmen der Fahndung vier Verdächtigen, alle aus Lünen, und einen weiteren Zeugen. Der Mann berichtete den Ermittlern, dass die vier ihm namentlich bekannten Männer bereits zuvor auf der Waltroper Straße randaliert hätten, zudem entdeckte die Polizei einen geöffneten Gulli auf der Karl-Marx-Straße. Das Quartett stritt ab, etwas mit den Taten zu tun zu haben und machte keine Angaben zur Sache.

