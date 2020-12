Mercedes auf Flucht rammt Polizeiauto

In Höhe Lünen bemerken Polizisten am Wochenende auf der Autobahn einen Mercedes, der Schlangenlinien fährt, doch als sie das Auto stoppen wollen, startet der Fahrer eine halsbrecherische Flucht.



Sonntag um 4.54 am Autobahnkreuz Dortmund-Nordost: Beamte der Autobahnpolizei wollen den unsicher fahrenden Mercedes anhalten, der Fahrer kümmert sich nicht um die Signale der Polizisten und flüchtet mit hohem Tempo - teilweise bis zu zweihundert Stundenkilometern - in Richtung Oberhausen! Die Flucht führt rund achtzehn Kilometer über die Autobahn, dann fährt der Fahrer an der Ausfahrt Recklinghausen-Ost ab und verliert kurze Zeit später die Kontrolle. Der Mercedes rammt einen Streifenwagen, dieser kann nach dem Unfall nicht mehr weiterfahren, ein Polizist erleidet Verletzungen. Dem Mercedes-Fahrer gelingt die Flucht. Ermittlungen der Polizei ergeben: Die Kennzeichen aus dem Kreis Warendorf an dem Mercedes wurden gestohlen, eine Fahndung mit Hilfe eines Hubschraubers verläuft ohne Erfolg. Das Polizeipräsidium Recklinghausen ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen unter Telefon 0800 / 23 61 111. um Hinweise auf den Fahrer des grauen Mercedes.



