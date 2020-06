Motorradfahrer landet schwerverletzt im Straßengraben

Zu einem Alleinunfall kam es am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Waltroper Straße in Olfen.

In dem 3 Ländereck zwischen den Kreisen Coesfeld, Recklinghausen und Unna stürzte aus bislang unbekannter Ursache ein 62-jähriger Motorradfahrer nach rechts in den Straßengraben.

Trotz seiner sich schwer zugezogenen Verletzungen hatte der Mann noch Glück im Unglück. Er landete direkt neben einem Holzhaufen.

Es war zuerst nicht offensichtlich ob er mit dem Kopf den Holzhaufen berührt hatte, daher wurde vorsorglich der Rettungshubschrauber aus Lünen angefordert, konnte aber bereits vor Eintreffen an der Einsatzstelle nach Lünen zurückfliegen.

Die Feuerwehr Olfen und Vinnum rückte mit zehn Feuerwehrleuten aus und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.

Ein Rettungswagen aus Waltrop brachte den Mann ins Krankenhaus

Die Polizei aus dem Kreis Unna sperrte die Waltroper Straße für circa 60 Minuten.