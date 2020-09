Pilz-Sammlerin findet Granaten im Wald

Pilze suchte die Frau im Wald - und entdeckte im Kohuesholz alte Granaten. Experten sprengten die Geschosse am Abend noch vor Ort.

In Höhe der Gaststätte "Mutter Stuff" zwischen Selm und Werne lief die Hammerin am Mittwoch in den Wald, doch die Suche nach einem leckeren Abendessen endete mit einem Schrecken: Im Unterholz, etwa fünfzig Meter neben dem Weg, fand sie fünf uralte Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. "Die Geschosse lehnten an einem Baum", berichtet Christian Stein, Pressesprecher der Polizei Unna. Der Pilz-Korb blieb am Mittwoch also wohl leer, die Frau fuhr nämlich zur Polizeiwache in Werne und berichtete dort von ihrem Fund. Die Einsatzkräfte im Schlepp kehrte sie dann zurück und führte die Beamten zu den Granaten. Die Polizisten sperrten den Fundort ab und alarmierten neben dem Ordnungsamt auch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg. Die Kampfmittel-Experten kamen, identifizierten die Funde als Panzer- und Sprenggranaten mit einer Größe zwischen fünfzehn und dreißig Zentimetern und entschieden sich dann für eine Sprengung des Fundes direkt vor Ort. Die Polizei sperrte dafür die angrenzende Selmer Landstraße am Mittwochabend für rund eine halbe Stunde. "Menschen, die Kampfmittel finden, sollten Polizei oder Feuerwehr informieren, Abstand halten und den Fund niemals berühren, auch nicht mit der Fußspitze", so Christoph Söbbeler, Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg. Die Hinweise gelten auch dann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es sich bei dem Fund wirklich um Kampfmittel handelt, denn "Sicherheit geht vor", so Söbbeler.



