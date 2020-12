Polizei ermittelt: Frau stirbt nach Unfall

In Lünen starb am Wochenende eine Seniorin - nur einen Tag nach einem Unfall. Die Polizei ermittelt und hofft auf weitere Hinweise.

Unfallort war am bereits Freitag letzter Woche gegen 15.10 Uhr die Münsterstraße in Lünen: Eine Autofahrerin fuhr hier vom Parkplatz des Siemes Schucenters, erfasste auf dem Gehweg die Seniorin (84) samt ihres Rollators. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau, brachten sie dann laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie nach der Behandlung entlassen wurde - am Samstag starb die Frau dann zu Hause. Nach Stand der Ermittlungen könne ein Zusammenhang zwischen Verkehrsunfall und dem Tod der Frau nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei und hofft deshalb unter der Telefonnummer 0231 / 132 31 21 auf Hinweise von weiteren Zeugen.

Thema "Unfall" im Lokalkompass:

