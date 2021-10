Räuber überfallen alte Frau zu Hause

Räuber schellen bei einer Seniorin in Bork, schieben die Frau dann ins Haus und drücken sie mit Gewalt in einen Sessel. Die Polizei emittelt und bittet um Hinweise.

Die Täter, ein Mann und eine Frau, stehen am Samstag kurz nach 14 Uhr vor der Tür der Seniorin (88) an der Lünener Straße in Bork. Die Seniorin öffnet und sofort schiebt die unbekannte Frau sie in einen Sessel, hält sie dort fest - der Mann sucht in dieser Zeit in den Räumen nach Beute. Das Räuber-Duo findet auch etwas, laut der Seniorin fehlt eine Schmuckschatulle mit Modeschmuck. Die Beschreibung der Täter liefert nicht viele Details: Die Frau soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, hatte mittelblonde Haare, war hell bekleidet und hatte eine gepflegte Erscheinung. Der Mann hatte schwarze Kleidung an, hatte dunkle Haare und eine schlanke Statur. Hinweise unter der Telefonnummer 02389 / 92 10 an die Polizei in Werne.

