Räuber drücken Seniorin zu Boden

Respekt vor alten Menschen - für diese Räuber kein Thema! Die Unbekannten überfielen auf brutale Weise eine Seniorin in ihrem Zuhause.

Die Männer brachen am Sonntag um 4.50 Uhr die Tür zur Wohnung der Senioren (84) in einem Mehrfamilienhaus an der Querstraße auf, die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer. Ein Täter drückte sie zu Boden und packte ihr an den Hals, in der Zwischenzeit durchsuchte sein Komplize die Räume. Beute machten die Räuber offensichtlich aber nicht und flüchteten kurze Zeit später in unbekannte Richtung. Die Seniorin wurde leicht verletzt, so die Polizei. Die Täter waren beide etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatten dunkle Kleidung an und einer eine dunkle Maske, Kappe und Handschuhen. Ein Mann war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke Statur, sein Komplize war etwas kleiner, berichtet die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, melden sich unter Telefon 0231 132 74 41 bei der Kriminalpolizei.

Thema "Raub" im Lokalkompass:

> Polizei sucht nach Raub diese Männer