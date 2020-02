Rollerfahrer verdünnt Pipi mit Wasser

Ideen muss man haben - doch was ein Rollerfahrer aus Lünen der Polizei da als Urin präsentierte, war kein guter Einfall.

Donnerstag am Vormittag entdeckte ein Motorrad-Polizist den Mann auf seinem Motorroller. Der Lüner machte den Eindruck, unter Drogen zu stehen, der Polizist machte ihm deshalb den Vorschlag eines freiwilligen Schnelltests. Kein Problem, dachte sich wohl der Lüner und stimmte zu - und griff bei der Urinprobe gaaaanz tief in die Trickkiste. Das Pipi verdünnte der Mann mit Wasser und überreichte dem Beamten dann den Becher mit der kühlen Flüssigkeit. Die Temperatur passte nicht, der Inhalt sah zudem nicht mehr wie Urin aus und so verriet der Mann auf Nachfrage seinen Trick. Der Speicheltest bestätigte dann - völlig unverdünnt - den Verdacht auf Drogen. Eine Ärztin fand in der Blutprobe, die dem Mann auf der Wache entnommen wurde, dann auch noch Alkohol. In Zukunft muss der Lüner nun wohl Tretroller fahren, denn seinen Führerschein kassierte die Polizei. Eine Anzeige gibt es von den Beamten noch als Zugabe.

