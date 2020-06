Heute wird es Grün

Die kleine Bilderserie vom letzten Spaziergang ist ein wenig "Grünlastig".

Der Spaziergang führte uns zu einem Teich hier in der Nähe, der bekannt ist für seine Artenvielfalt auf kleinstem Raum.

Früh am Morgen ist das Gequacke der Frösche noch etwas seltener und die Insekten fangen gerade an, sich in den ersten Sonnenstrahlen aufzuwärmen und zu trocknen.

Glitzerperlenkugeln

Die Tautropfen in den Gräsern und Halmen Glitzern und Funkeln, die Umwelt spiegelt sich ihnen und die Insekten stillen ihren Durst.

Schwankend im Wind

Der Wind bewegt die Halme und die kleinen Azurjungfern schaukeln hin und her, was das Fotografieren nicht gerade einfach macht. So heißt es immer wieder warten, bis der Wind mal eine kleine Pause einlegt.

Sie sind eine Gattung der Schlanklibellen innerhalb der Kleinlibellen und so um die ca. 5cm lang.