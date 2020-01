Lotto-Spieler ist nun Multi-Millionär

Im Raum Dortmund lebt ein neuer Multi-Millionär - der Unbekannte knackte am Wochenende den Jackpot.

WestLotto verrät den genauen Wohnort des Gewinners von über 32 Millionen Euro nicht, schreibt in einer Presse-Information von Dienstag nur, er komme aus dem Raum Dortmund. Samstag erst hatte er im Internet seinen Lottoschein mit den Zahlen 1, 7, 13, 18, 27, 30 und der Superzahl 1 ausgefüllt, investierte dafür zehn Euro und zehn Cent. Ein Einsatz, der sich für den Lotto-Spieler lohnte: „Der Gewinn von exakt 32.385.037,80 Euro ist der viertgrößte Lotto-Gewinn in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig sechstgrößte der jemals bundesweit erzielt wurde", so WestLotto-Sprecher Axel Weber.

Thema "Lotto" im Lokalkompass:

> Millionen für Lotto-Spieler aus Kreis Unna