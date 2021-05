Der Kreis Recklinghausen schaffte endlich den Sprung unter die Inzidenz von 50. Binnen eines Tages fiel die Inzidenz um 10 Punkte. Leider gibt es sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis. Verstorben sind in Castrop-Rauxel zwei Frauen im Alter von 60 und 63 Jahren, in Marl ein 63-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 63 und 84 Jahren sowie in Waltrop eine 92 Jahre alte Frau.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 31152. Als genesen gelten inzwischen 29057 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1198 Menschen aktuell infiziert. In den letzten sieben Tagen hat es 289 Neuinfektionen gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz beläuft sich auf 47,1. Es gibt 897 Todesfälle.

Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Dieser liegt für den Kreis Recklinghausen derzeit bei 44,1. Es besteht eine Differenz zwischen diesen beiden Werten, da die Daten des LZG aus einer anderen Datenbank gespeist werden, was zu einem zeitlichen Verzug bei der Veröffentlichung der Daten führen kann. Da diese Datenbank keine Aufschlüsselung nach kreisangehörigen Städten ermöglicht, muss der Kreis für die Veröffentlichung auf seine eigene Datenbank zurückgreifen.

In Castrop-Rauxel gibt es heute drei Fälle weniger. Eine Person musste nach nicht eindeutigem positiven Ergebnis nachgetestet werden. Der Nachtest fiel negativ aus, sodass dies in der heutigen Statistik angeglichen wurde. Außerdem stellte sich bei zwei Personen in Nachgang heraus, dass diese nicht mehr in Castrop-Rauxel wohnen.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 26. Mai, 6 Uhr):

Marl 4278 Fälle / 3983 Gesundete / 110 Todesfälle / 185 aktuell Infizierte / 50 Inzidenz

Castrop-Rauxel 3838   3591   78   169   57,3

Datteln 1815   1694   83   38   14,5

Dorsten 2859   2697   68   94   21,4 

Gladbeck 4793   4460   127   206   52,9

Haltern am See 983  949   12   22   23,8

Herten 3441  3146   108   187   103,5

Oer-Erkenschwick 1729   1627   65   37   19,1

Recklinghausen 6102   5659   213   230   57,5

Waltrop 1314   1251   33   30   3,4

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

