Zum ersten Lichterfest der Demokratie lädt das Kulturbüro der Stadt am Tag der Deutschen Einheit ein. Vor dem Alten Landratsamt am Kastellplatz verteilen Eva Marxen, die Leiterin des Kulturbüros, und Veranstalter Konrad Göke am Samstag, 3. Oktober, Liedblätter und Kerzen. Beginn ist um 19 Uhr.

Acht Sänger des Opernchores der vereinigten Bühnen Krefeld-Mönchengladbach sowie acht Blechbläser der Gruppe Niederrheinbrass unter der Leitung von Chorleiter Dennis Kittner begleiten das Lichterfest musikalisch. „Wir haben uns spontan entschlossen, an dieser bundesweiten Aktion teilzunehmen und dafür mit dem Wirtshaus, der Enni und der Sparkasse Partner gefunden, die das Lichterfest möglich machen“, so Eva Marxen.

Für rund 30 Minuten sind die Besucher des Lichterfestes eingeladen, bei Kerzenschein den 30. Tag der Deutschen Einheit zu feiern und bekannte Lieder wie die Europahymne, „Glück auf, der Steiger kommt“ oder „Bella Ciao“ mitzusingen. Konrad Göke: „Das Alte Landratsamt, in dem die Kreisleitung der NSDAP saß, ist der richtige Ort, ein Fest für die Demokratie zu feiern.“ Mit dabei werden Besucher aus der Partnerstadt Seelow in Brandenburg sein. „Mit der dortigen Sparkasse haben wir nach der Wende intensiv zusammengearbeitet, einige Kollegen von uns waren für einige Monate dort“, berichtete Sparkassen-Chef Giovanni Malaponti beim Pressegespräch. Stipe Madzar wird vor seinem Wirtshaus Glühwein ausschenken.