KUNSTKNALLER AN DER BELGISCHEN NORDSEE

Seit dem Beginn der Triennale BEAUFORT 2021 fährt der junge Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (kurz KKRR) an die belgische Küste und besucht die Schau BEAUFORT 2021 - diesmal stand auch Paris auf dem Programm - nicht nur der verhüllte Arc de Triomphe lockte die Mülheimer Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber. Bereits die fünfte Gruppe kam zufrieden und ideengeladen zurück in die Kunststadt Mülheim.

Einzelheiten und weitere Termine werden auf der tagesaktuellen KULT-App – MH veröffentlicht – hier ist der Link.

PARIS – EXKURSION IM SONNIGEN SEPTEMBER – EIN VOLLER ERFOLG

Die Mitglieder des Mülheimer Kunstvereins KKRR konnten Gemälde von Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Auguste Renoir, Claude Monet, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Henri Matisse, André Derain, Pablo Picasso, sowie Werke emblematischer russischen Künstler der Avantgarde wie Mikhaïl Vrubel, Kasimir Malevitch, Ilia Repine, Miche Larionov, Valentin Sérov bewundern.

Museum "FONDATION LOUIS VUITTON" in Paris

Foto: Uli Nover, Mülheimer Künstlerbund

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Ein Highlight ist in Paris die Schau im modernen Museum „Fondation Louis Vuitton“ im Bois de Boulogne, nur wenige Schritte vom Jardin d’Acclimatation entfernt. Die Ausnahme-Ausstellung der Kunstsammlung der Brüder MOZOROV werden in einem Architekturjuwel ausgestellt, das vom Amerikaner Franck Gehry entworfen wurde. Der visionäre Architekt revolutioniert den Gebrauch von Glas und schafft bislang nie erdachte Formen, um ein helles, leichtes, einzigartiges und innovatives Gebäude zu erschaffen. Neben den künstlerischen und architektonischen Reichtümern der Fondation Louis Vuitton genießt der Besucher die Panoramaaussichten, die ihm von den verschiedenen Terrassen des Gebäudes geboten werden.

Die Mitglieder des Mülheimer Kunstvereins KKRR konnten Gemälde von Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Auguste Renoir, Claude Monet, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Henri Matisse, André Derain, Pablo Picasso, sowie Werke emblematischer russischen Künstler der Avantgarde wie Mikhaïl Vrubel, Kasimir Malevitch, Ilia Repine, Miche Larionov, Valentin Sérov bewundern.

ARC DE TRIOMPHE - 2021 verhüllt

Foto: Uli Nover, Mülheimer Künstlerbund

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Anmeldungen zu den zahlreichen Events des Vereins im Jahresverlauf werden in der Geschäftsstelle des Mülheimer Kunstvereins KKRR in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle – am Innenstadtpark „Ruhranlage“ in der Mülheimer City entgegengenommen oder hier via Webseite des Vereins:

Über den Mülheimer Kunstverein KKRR: Logo des Mülheimer Vereins KKRR

Foto: Klaus Wiesel - Mülheimer Künstlerbund

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Mit der Kulturhauptstadt Ruhr im Jahr 2010 fanden sich Kunstliebhaber und gründeten den Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR in Mülheim an der Ruhr - der Verein soll Kunstschaffende aus allen Altersgruppen fördern - mit Bereitstellung von Atelier - und Ausstellungsräumen. Der Verein erhebt keine Mitgliedsbeiträge und hat keinerlei Aufnahmebeschränkungen oder Kuratierungszwänge.

Der junge Kunstverein gründete 2012 die #RUHRKUNSTHALLE - dort fanden seither über 200 museale Ausstellungen statt.

Jedes Jahr wird ein Leitthema festgelegt - aktuell bis Ende 2021

"Mülheim kommt! Wo ist Beuys?"

2022 lautet das Jahresthema:



"ES LEBE DIE FREIHEIT!"

Jahresthema 2022 in der Stadt Mülheim an der Ruhr

Foto: Mülheimer Kunstverein KKRR

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Bewerbungen für die zahlreichen Ausstellungen werden noch entgegengenommen!