Als im Sommer 2020 neben Artian noch Niklas Nett und Ben Kastor aus ihren jeweiligen A-Jugenden zu uns kamen, sagte Mintards sportlicher Leiter Marco Guglielmi: „Das sind nette, fußballerisch gut ausgebildete Jungs, die sehr gut zu unserer Vereinsphilosophie passen, mit jungen, lernfähigen und lernwilligen Spielern den nächsten Schritt in ihrer und unserer sportlichen Entwicklung zu gehen.“ Auch wenn wir in der aktuellen Saison bisher nur sehr wenig spielen konnten, ist deutlich zu sehen, wie Recht er hatte.

Nach Niklas Nett und Ben Kastor hat nun auch Artian Kabashaj seine Zusage für eine weitere Saison in der Aue gegeben. Wie sieht Marco Guglielmi den ehemaligen ETB-Akteur? „Artian ist ein junger, talentierter Spieler in seiner ersten Seniorensaison. Sehr fleißig, immer beim Training, immer motiviert und gibt immer Vollgas. Er ist auf einem guten Weg, seinen Platz in unserer Mannschaft zu finden.“

Der „Jungsenior“ zieht fast den Kopf ein bei soviel Lob: „Es ist ja immer schön, wenn du von der sportlichen Leitung ein solches „Zeugnis“ bekommst. Ich freue mich riesig auf ein weiteres Jahr in Mintard und gehe der neuen Saison zuversichtlich entgegen. Durch den Zusammenhalt in diesem Team/Verein kann die nächste Saison nur gut werden.“