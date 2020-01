Die Regionalliga-Spieltage 25 bis 32 sowie die Nachholspiele sind vom West Deutschen Fußball Verband (WDVF) jetzt terminiert worden. RWO spielt zwei Mal unter der Woche. Das Derby bei Rot-Weiss Essen steigt am Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr, im Stadion Essen.

Im Hinspiel setzte es für die von Mike Terranova trainierten Kleeblätter eine bittere 0:3-Klatsche gegen den ungeliebten Nachbarn von der Essener Hafenstraße. Das soll sich aus RWO-Sicht auf keinen Fall wiederholen. Bei einem Sieg würden die Kleeblätter den Platz mit den drittplatzierten Essenern tauschen. Doch nicht nur deshalb wäre ein Sieg gegen die von Christian Titz trainierte Mannschaft immens wichtig, auch im Aufstiegsrennen wären das drei ganz wichtige Zähler. Sechs Punkte beträgt der Rückstand aktuell auf Liga-Primus Rödinghausen. Die Oberhausener haben durch die ausgefallene Partie gegen den SC Verl allerdings eine Partie weniger als die Ostwestfalen absolviert.

Doch auch Verl will weiter oben mitspielen. Der DFB-Pokal-Achtelfinalist rangiert selbst mit 40 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und das mit noch einem Spiel weniger, als RWO. Die Fans dürfen sich also auf eine spannende Rückrunde und einen packenden Aufstiegskampf freuen.

Die festgelegten RWO-Termine im Überblick:

25. Spieltag: Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr, Rot-Weiss Essen (Auswärts, Stadion Essen)

26. Spieltag: Freitag, 21. Februar 19.30 Uhr, Sportfreunde Lotte (Heim)

27. Spieltag: Samstag, 29. Februar 14:00 Uhr, Wuppertaler SV (Auswärts, Stadion am Zoo Wuppertal)

28. Spieltag: Sonntag, 8. März 14 Uhr, Alemannia Aachen (Heim)

29. Spieltag: Samstag, 14. März 14 Uhr, TuS Haltern am See (Auswärts, Lohrheidestadion Wattenscheid)

21. Spieltag: Mittwoch, 18.März 19 Uhr, SC Verl (Auswärts, Sportclub Arena Verl)

30. Spieltag: Sonntag, 22. März 14 Uhr, Borussia Dortmund U23 (Heim)

31. Spieltag: Samstag, 28. März 14 Uhr, VfB Homberg (Auswärts, PCC-Stadion Duisburg-Homberg)

18. Spieltag: Dienstag, 31. März 19 Uhr, SV Lippstadt 08 (Auswärts, Liebelt-Arena Lippstadt)

32. Spieltag: Samstag, 4. April 14 Uhr, 1. FC Köln U23 (Heim)