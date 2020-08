Was mit der aufwändigen Umgestaltung des Platzes Am Offers begonnen hat, wird bis heute weiterentwickelt: Das Quartier Am Offers in der Velberter Innenstadt wird nach und nach aufgewertet.

"Nachdem wir städtebauliche Maßnahmen umgesetzt und den umgestalten Platz rund um die Alte Kirche bereits im Mai 2019 eröffnen konnten, haben sich auch die Immobilien-Eigentümer und Geschäftsleute mit ihren Fassaden und Schaufenstern befasst", informiert Silke de Roode vom Innenstadt-Management. "Ich freue mich, dass wir einen Impuls geben konnten, der aufgegriffen wurde!"

Positive Veränderungen

So habe sich schon Einiges positiv verändert. "Aktuell befinden sich zum Beispiel die Umgestaltungen des Europaplatzes sowie der Corbygasse in den letzten Zügen", so die Innenstadtmanagerin. Zudem würde das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum im Frühjahr 2021 die Türen in der umgebauten Villa Herminghaus sowie dem angrenzenden Neubau öffnen. Nicht zu vergessen: Bald beginnen die Umbauarbeiten am Forum Niederberg.

Mit einem Anstrich der Fassade, neuen Markisen in kräftigem Rot, einer modernisierten Warenauslage oder anderen Maßnahmen passt sich auch der Handel an, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen. "Das sorgt für Aufenthaltsqualität sowie eine funktionale Aufwertung!" Es seien gerade die Geschäftsleute, die diesbezüglich einen wesentlichen Beitrag leisten können.

Wir glauben an den

Standort Velbert"

Dem schließen sich nun auch Sabine und Jens Holten vom Familienunternehmen "Trip & Travel" an der Friedrichstraße 133 an. "Seit 25 Jahren betreiben wir unser Geschäft an diesem Standort", so Sabine Holten. "Nun haben wir bereits die Schaufensterfassade gestrichen und werden jetzt außerdem den Verkaufsraum umgestalten." Bei einem Räumungsverkauf können Kunden daher aktuell Schnäppchen ergattern, vom 12. September bis zum 28. September bleiben dann die Ladentüren geschlossen, weil ein neuer Boden verlegt wird, ein neues Inventar kommt und alles heller und moderner gestaltet wird. Am Sortiment ändert sich nichts. „Wir glauben an den Standort Velbert und fühlen uns durch das positive Feedback unserer Kunden - auch und gerade in Corona-Zeiten - bestärkt, diesen Weg zu gehen", so das Ehepaar.