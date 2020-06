"Ehre, wem Ehre gebührt": Unter diesem Motto stand eine Dankesaktion der Weseler CDU, die symbolisch alle helfenden Hände in Wesel erreichen sollte. Dazu besuchte der Vorsitzende Sebastian Hense stellvertretend beide Krankenhäuser in Wesel.

Der CDU-Vorsitzende und Bürgermeisterkandidat Sebastian Hense hat beide Weseler Krankenhäuser besucht und sich mit einem Geschenkekorb für den übermäßigen und großartigen Einsatz während der Corona Krise bedankt.

Während seiner Besuche im Evangelischen Krankenhaus Wesel und im Marien-Hospital Wesel hob Hense den Einsatz der Mitarbeiter hervor. „In der Krise hat sich gezeigt, dass wir uns auf unsere Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Hilfsorganisationen verlassen können, dafür sage ich herzlichen Dank“, so Sebastian Hense.

Oft über eigene Grenzen hinaus

„Gerade in Zeiten der Not zeigt sich, dass unser Gesundheitssystem funktioniert und die Bürgerinnen und Bürger alle notwendigen Unterstützungen erhalten“, so Hense weiter. "Das konnte nur funktionieren weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oft über eigene Grenzen hinaus, sich mit voller Kraft und Herzblut eingesetzt haben!"

Wichtige Stütze in der Gesellschaft

Die CDU wird sich auch weiterhin für die Unterstützung aller Weseler Hilfsorganisationen einsetzen. „Der große Einsatz und das Engagement der vielen Menschen war vor der Krise, während der Krise und wird auch nach der Krise eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft sein.“, da ist sich Hense ganz sicher.