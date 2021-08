Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.766 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 15. August). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 11 gestiegen. 174 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 64 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.225 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 32,7 (Vortag 30,2).

Die aktuell 174 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (4/nachweislich mit Virusvariante 2), Ennepetal (19/6), Gevelsberg (13/5), Hattingen (42/10), Herdecke (7/2), Schwelm (13/7), Sprockhövel (10/1), Wetter (27/14) und Witten (39/17). Nach Altersgruppen verteilen sie sich wie folgt: bis 12 Jahre (25), 12 bis 17 Jahre (12), 18 bis 25 Jahren (38), 26 bis 35 Jahre (31), 36 bis 49 Jahre (35), 50 bis 65 Jahre (19), 66 bis 80 Jahre (9) und älter als 80 Jahre (5).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (373), Ennepetal (1.310), Gevelsberg (1.349), Hattingen (2.142), Herdecke (857), Schwelm (1.325), Sprockhövel (859), Wetter (958) und Witten (4.052).

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 367 Personen verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (10), Ennepetal (20), Gevelsberg (26), Hattingen (76), Herdecke (39), Schwelm (31), Sprockhövel (21), Wetter (11) und Witten (133).

Impfbus

Am Samstag haben sich 70 Bürger in Herdecke per Impfbus impfen lassen. Der nächste Bus-Stopp in Witten ist Freitag, 20. August, von 9 bis 14 Uhr an der Marienkirche, Marienplatz 2.

Weitere Stopps stehen in den nächsten Tagen insbesondere für Zweitimpfungen auf dem Fahrplan. Zielgruppe sind hier vor allem die Bürger, die einen entsprechenden Termin haben. Dennoch gilt ebenfalls: Auch sind Erstimpfungen ohne Termin möglich. Hierfür stehen sowohl Johnson und Johnson, also der Impfstoff, der nur einmal verabreicht werden muss, als auch mRNA-Impfstoffe zur Verfügung.

Weitere Informationen rund um das mobile Impfangebot und die ständig aktualisierten Bus-Stopps sind auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter "FAQ Corona" – "Fahrplan Impfbus" zu finden.