Zwei Schwerverletzte forderte ein spektakulärer Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Friedrich-Ebert-Straße in Bochum-Wattenscheid. Beteiligt waren eine Straßenbahn der Bogestra und ein Taxi.



Gegen 6:45 Uhr kam es zu dem Unfall zwischen der Bahn und dem PKW. Ein 24-jähriger Straßenbahnfahrer aus Recklinghausen fuhr mit seiner Bahn auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung August-Bebel-Platz. Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Taxifahrer aus Gelsenkirchen mit seinem Fahrzeug rechts neben der Bahn in gleiche Richtung. In Höhe der Hausnummer 33 wollte der Taxifahrer sein Taxi vor der Straßenbahn wenden. Das Fahrzeug wurde von der Straßenbahn seitlich erfasst und mehrere Meter mit geschleift. Zwei Notärzte sowie Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid wurden sofort zur Unfallstelle geschickt.

Die beiden Insassen des PKW - neben dem Fahrer sein 60-jähriger Fahrgast aus Bochum - wurden bei dem Unfall schwer verletzt und umgehend durch die Notärzte versorgt, noch bevor sie mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät über die Heckklappe befreit und zur weiteren medizinischen Versorgung in Bochumer Krankenhäuser transportiert werden konnten. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Der Unfallbereich der Friedrich-Ebert-Straße wurde für etwa eine Stunde gesperrt.

Der Einsatz war gegen 8:00 Uhr beendet. Zum weiteren Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen übernommen.