4. Perspektivwechsel in Krefeld

unter der Leitung der Kuratorin Fredda Wouters entstand u.a. das Bild



"Treibgut" von Kerim Musanovic

aus Bosnien-Herzegowina. Die Übersetzung findest du hier: (...)

Kerim Musanovic - Bosnien/Herzegowina - "Treibgut"

Foto: Samara Blue Urbex Art

hochgeladen von Samara Blue

Kerim ist ein Maler mit akademischer Ausbildung. Sein persönlicher Stil zeichnet sich durch Darstellungen von Tieren und der Natur allgemein aus. Schaut man in seinenInstagram Account , kann man feststellen, dass der Wal zu seinen bevorzugten Motiven gehört. Man kann ihn u.a. sogar auf einem T-Shirt erwerben, das einen Wal ziert, den er 2020 in Mostar gemalt hat.

Er musste nach eigenen Aussagen mit seiner Familie im Bosnienkrieg nach Deutschland fliehen. Sie haben ihre Heimat verloren. Später ist er mit seiner Familie in sein Heimatland zurück gekehrt um dort noch einmal ganz von vorn anzufangen.

Mit seinen Bildern möchte er eindringlich auf die Gefährlichkeit des Klimawandels hinweisen. Die z.Zt. des Streetart Events in Krefeld gerade ganz aktuelle Flutkatastrophe in Deutschland hat ihn zu dieser Bildkomposition inspiriert. Er zeigt so sein Mitgefühl und Verständnis für die Flutopfer in Deutschland. Trotz des dramatischen Themas, das hier dargestellt wird, zeigt Kerims Bild die Natur in kräftigen, lebensbejahenden Farben. Er vermittelt nach meinem Gefühl trotz allem ein positive Einstellung.

Genauere Erklärungen findet Ihr unter den Bildern.

(Quelle: Kerim persönlich)

Künstlerinformation : Kerim Musanovic wurde 1991 in Visegrad geboren und ist ein akademischer Kunstmaler mit einem Masterabschluss der Academie of Fine Arts in Sarajevo. Sein Kunstinteresse begann 2006 mit ersten Manga Zeichnungen und seit 2012 widmete er sich vermehrt der 3D Streetart. Heute ist er der einzige aktive 3D Streetart Künstler in Bosnien und Herzegowina und er lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Sarajevo. Neben der 3D Streetart, bei der er sich vorwiegend Tier- und Naturmotiven widmet, beschäftigt er sich mit digitaler Malerei und Grafik Design, Illustrationen und 3D Modellgestaltung für architektonisches Raum- und Möbeldesign. Er nahm an zahlreichen nationalen und internationalen Streetart Festivals und Kunstprojekten teil und gewann bereits viele Kunstpreise.

(Quelle: offizielle Information der Stadt Krefeld)

Mal etwas weniger Text und mur einige Bilder, weil damit alles gesagt ist. :-)