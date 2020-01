Am 31.12 gegen Mitternacht

haben sich Analyse und Benchmark auf den Weg gemacht.

Sie sind … wech ...(weg)

Von da an hat sie niemand gesehen

und BR Autoren fragen was ist geschehen?

Der Kommentar springt vorübergehend ein-

doch im Sinne des Erfinders kann dies nicht sein.

Sie sind ...wech ...

Bei Beitragerstellung machen Worttrennungen das Leben recht schwer -

und mancher Schreiber fragt sich - wo kommt das denn her?

Manches ergibt da kaum einen Sinn -

und der Autor denkt - wo wollen die Zeilen denn hin?

Sie sind ... wech ...

Geduld das war noch nie so mein Ding.

Was Analyse und Benchmark mir bedeuten kam mir nie in den Sinn.

Heute Morgen voll Hoffnung wieder geschaut -

schon früh - der Himmel er war noch ergraut.

Ich rieb mir die Augen - noch war ich verpennt.

Doch das was ich traurig sah - war Null Prozent.

Sie sind ...wech ...

Anmerkung:

Siehe nun Bild 2.

Haltet euch mit Koms über Wasser - die springen sozusagen ein ...

Übersetzung:

Wech (RUHRPOTT)

Für Weg ....

Für alle die von weit wech sind 😂