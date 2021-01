Um die Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren, hat die AWO Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt ihr Beratungs- und Präventionsangebot angepasst. So wurde die telefonische Erreichbarkeit verstärkt, ausführliche Beratungsgespräche wie auch die Beantwortung einzelner Fragen führen die Mitarbeiterinnen überwiegend am Telefon durch, was gut angenommen wird.

Trotz der Kontakteinschränkungen stellen die Mitarbeiterinnen der AWO Anlaufstelle die Rechte von Kindern und den Kinderschutz weiter in ihren Fokus. Dementsprechend werden Informationsveranstaltungen und Elternabende zur Prävention von sexuellem Missbrauch für Eltern und Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen, Grund- und weiterführenden Schulen nun online angeboten. Dabei geht es um die Fragen:

Was können Eltern tun, um ihre Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen?

Was kann die Kindertagesstätte und Schule für den Schutz von Kindern und Jugendlichen tun?

Wie können Kinder über sexuellen Missbrauch aufgeklärt werden, ohne sie zu verängstigen?

Die Mitarbeiterinnen geben Informationen zu diesen Fragen und stellen praktische Beispiele für den präventiven Erziehungsalltag vor.

Kinder brauchen informierte Erwachsene an ihrer Seite

Denn Mädchen und Jungen brauchen informierte Erwachsene an ihrer Seite, die Grenzen achten, Gefühle ernst nehmen und Kindern Hilfe und Unterstützung bieten. Die Förderung von Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein sind Schwerpunkte der präventiven Erziehung, denn starke und aufgeklärte Kinder sind seltener von sexualisierter Gewalt betroffen.

Die kostenfreien Angebote der AWO Anlaufstelle in Dinslaken orientieren sich an den Teilnehmern und deren spezifische Fragen zum Thema sexualisierter Gewalt. Bei Interesse oder Fragen sind die Mitarbeiterinnen unter Tel. 02064-621850 oder per E-Mail an asm@awo-kv-wesel.de zu erreichen.