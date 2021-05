Am Mittwoch, 24. März 2021 kam es um 21:45 Uhr zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle in Dorsten-Holsterhausen an der Borkener Straße durch einen bislang noch unbekannten Mann.

Durch den Tatverdächtigen wurde ein dreistelliger Eurobetrag erbeutet. Der Tathergang wurde durch die Videoüberwachungskamera der Tankstelle aufgezeichnet, wodurch Lichtbilder eines möglichen Tatverdächtigen vorliegen.

Täterbeschreibung

Der Täter ist, schlank, dunkelhaarig, männlich, ca. 170-175 cm groß, scheinbares Alter ca. 20 bis 27 Jahre, er trug eine dunkle Wollmütze, FFP2 Mundschutz, eine schwarze Jacke mit Fellkragen am Kapuzenrand, schwarze Sporthose mit weißem Aufdruck "UNCLE SAM" am linken Schienbein sowie schwarze Sportschuhe.

Als Waffe trug der Tankstellenräuber ein Messer mit einseitig gezackter und geschliffener Klinge mit schwarzem Griff bei sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen