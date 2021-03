Die Impfungen gegen COVID19 mit Astra Zeneca wurden auch in Dortmund am heutigen Montag unterbrochen. Die Bundesregierung setzte aufgrund einer Empfehlung des Paul Ehrlich Instituts die Impfungen mit Astra Zeneca vorsorglich aus. Aus diesem Grunde sollen Immunisierungen mit diesem Impfstoff so lange nicht fortgeführt werden, bis die Europäische Arzneimittelbehörde entschieden hat, wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffs auswirken.

Hintergrund seien neue Meldungen von Hirnvenenthrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, die weitere Untersuchungen notwendig machen. Mit 34 weiteren positiven Testergebnissen liegt der Inzidenzwert voraussichtlich bei 71,7. Zurzeit befinden sich 2063 Menschen in Quarantäne. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 19.171 positive Tests vor. 18.074 Dortmunder gelten als genesen.

781 Corona-Infektionen bekannt

Aktuell sind stadtweit 781 Menschen mit dem Virus infiziert. Zurzeit werden in Dortmund 72 Corona-Patienten stationär behandelt, das sind so wenige, wie seit Oktober nicht mehr. 22 Erkrankte werden intensivmedizinisch behandelt, 15 davon werden beatmet. Bislang sind in Dortmund insgesamt 432 Infektionsfälle mit der britischen Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen worden.