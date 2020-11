Spannende Frage, spannende Wahl? Von wegen! Wer vielleicht gedacht hatte, dass die Bezirksvertretung (BV) Brackel angesichts einer geschrumpften SPD-Fraktion, denkbarer neuer Parteikonstellationen und möglicher anderer Mehrheiten künftig nicht mehr von einem SPD-Bezirksbürgermeister geführt werden könnte, dürfte enttäuscht werden.

Der langjährige SPD-Bezirksvertreter Hartmut Monecke aus Brackel wird Karl-Heinz Czierpka voraussichtlich am Donnerstag, 5. November, ab 16 Uhr in der konstituierenden BV-Sitzung als Bezirksbürgermeister beerben.

Diese Schlussfolgerung liegt nahe, nachdem SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Wesnigk dem Ost-Anzeiger auf Anfrage am Montagnachmittag mitgeteilt hat, dass die drei großen Fraktionen in der BV, SPD (6 Mitglieder), CDU (5) und Bündnis 90/Die Grünen (4), - in bewährter Weise und wie schon in den vergangenen beiden Wahlperioden - wieder mit einer gemeinsamen Vorschlagsliste in die Wahl des Bezirksbürgermeisters und seiner beiden Stellvertreter gehen werden. Wesnigk: "So hoffen wir, gemeinsam bei aller Unterschiedlichkeit die Aufgaben sachgerecht und erfolgreich anzugehen."

Hartmut Monecke (SPD) wird demnach als Bezirksbürgermeister vorgeschlagen, CDU-Bezirksvertreter Dirk Risthaus als sein erster Stellvertreter und Grünen-Bezirksvertreterin Heide Kröger-Brenner erneut als zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin.

Öffentliche Sitzung im PZ der Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Über die Bühne gehen wird die konstituierende Sitzung der BV Brackel coronabedingt und wegen des Abstandsgebotes nicht wie gewohnt im Sitzungssaal im Balou, sondern im Pädagogischen Zentrum der Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG), Haferfeldstr. 3-5. Trotz Corona ist die Sitzung öffentlich und mit Einwohnerfragestunde anberaumt.

Deutlich früher auf die Anfragen des Ost-Anzeigers geantwortet hatten, allerdings mehr oder minder ausweichend, zuvor CDU und Grüne. Brackels CDU-Stadtbezirkschef Dirk Risthaus teilte lapidar mit, "Nichts, was man veröffentlichen könnte", und vertröstete auf die BV-Sitzung am 5.11. Heide Kröger-Brenner von den Grünen ließ sich nur die Aussage entlocken: "Wir haben uns parteiübergreifend darauf verständigt, im Vorfeld keine Informationen an irgendjemanden zu geben." Zudem stünden für die Grünen die Sachthemen deutlich im Vordergrund, ausschließlich daran werde man auch künftig mögliche Kooperationen festmachen. Aber auch Thomas Wesnigk betonte, sonstige Absprachen oder Vorgaben für Kooperationen habe die SPD nicht getroffen.

Zu Beginn der neuen Wahlperiode stehen zum Auftakt der Sitzung zwar erst einmal diverse Wahlen und Regularien an von der Festlegung der Zahl der stellvertretenden Bezirksbürgermeister bis zur Einführung und Verpflichtung des neuen Bezirksbürgermeisters und der Bezirksvertretungsmitglieder.

Diverse verkehrspolitische und infrastrukturelle Anträge stehen auf der Tagesordnung der BV

Doch gleich im Anschluss haben sich die Stadtbezirks-Politiker bereits zu befassen mit den vorort-typischen Zuschussanträgen - die SF Brackel 61 erhoffen sich mit Unterstützung der SPD eine 6000-Euro-Finanzspritze für energetische Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen -, mit diversen Verwaltungsvorlagen (zu Hauptsatzungsänderung, Schulzügigkeit und Corona-Exit-Programm) und mit einer ganzen Reihe meist verkehrspolitischer und infrastruktureller Anträge der Fraktionen in der BV.

So beantragt z.B. die SPD eine wirkungsvollere Sperrung des Webershohl zwischen Asseln und Wickede und dessen Umwidmung in einen gemeinsamen Fuß- und Radweg oder in einen verkehrsberuhigten Bereich. Die Grünen beantragen eine ausreichende Beleuchtung für die neue Radabstellanlage am Immanuel-Kant-Gymnasium sowie einen weiteren kostenlosen Parkplatz für E-Autos auf dem Brackeler Marktplatz plus zweier Parkplätze mit Ladesäulen für Elektro-Autos.

Die AfD ausgenommen beantragen alle Fraktionen und Parteien in der BV Brackel gemeinsam die Finanzierung der Kranzniederlegung am 9.11. auf dem Jüdischen Friedhof Wickede in Erinnerung an die Judenpogrome 1938.