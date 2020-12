Vor einem Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße ist es am frühen Montagabend, 28. Dezember, 17 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.



Dabei wurde ein 32-Jähriger nach Zeugenangaben mit einem Hammer am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten den blutenden Mann ins Krankenhaus. Warum es überhaupt zum Streit kam und wer der unbekannte Mann ist, der mit einem Hammer zugeschlagen haben soll, ist unklar. Die Kripo ermittelt. Augenzeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800.