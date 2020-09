In der Nacht zu Montag (28. September, 2:30 Uhr) haben nach ersten Erkenntnissen drei Unbekannte auf brutale Weise ein Ehepaar ausgeraubt.

Sie verschafften sich Zugang zu ihrem Haus an der Lehmbruckstraße und griffen die Eheleute im Schlafzimmer an: Dabei schlugen sie auf den 59 Jahre alten Ehemann ein und fesselten ihn sowie seine Frau (66). Die Räuber zwangen die beiden unter anderem Geld und Schmuck herauszugeben. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Sie trugen dunkle Kleidung, Handschuhe und Skimasken. Die Eheleute kamen mit Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Kommissariat 13 der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen übernommen und klärt jetzt die Hintergründe der Tat.

Die Ermittler fragen die Bevölkerung: Wer kann Angaben zu den Tätern und dem möglichen Fluchtauto machen oder hat in der Nacht beziehungsweise im Vorfeld andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei zu wenden.