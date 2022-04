Zwei Unbekannte haben am Montagabend (11. April, 21:30 Uhr) einen Kiosk auf der Gerrickstraße ausgeraubt. Der Verkäufer (59) berichtete der Polizei, dass ihn einer der Männer mit einer Pistole bedroht und Geld sowie Zigaretten gefordert hat. Während sein Komplize auf dem Gehweg Schmiere stand, packte der Räuber die Beute in eine schwarze Tasche. Das Duo flüchtete dann in Richtung Bürgermeister-Pütz-Straße.

Der Mann mit der Waffe wird wie folgt beschrieben: 34 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, Dreitagebart, Jacke in Camouflage-Optik. Sein Komplize wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er hatte eine kräftige, sportliche Statur, trug eine Brille, eine Kappe und einen schwarzen Rucksack. Beide Täter hatten schwarze Handschuhe an und waren mit einem weißen Mund-Nasen-Schutz maskiert. Wer kann Angaben zu den Räubern machen, hat sie flüchten gesehen oder den Raub beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter Tel. 0203/2800.