Ein Gruppe von etwa sieben oder acht jungen Leuten soll am Dienstagmittag, 28. Dezember, gegen 12:40 Uhr, zwei Männer (20, 23) im Park hinter dem Supermarkt an der Rathausstraße überfallen haben.

Die beiden berichteten der Polizei, dass sie zuerst aus der Gruppe heraus mit einem Böller beworfen wurden. Dann habe man sie umkreist, geschlagen und zu Boden geschubst. Die Verdächtigen sollen dem 23-Jährigen sein Handy abgenommen und Bluetooth-Kopfhörer aus der Tasche des 20-Jährigen gestohlen haben. Dann seien sie aus dem Park in Richtung Hufstraße weggelaufen. Die beiden jungen Männer nahmen zuerst noch die Verfolgung auf und berichteten der Polizei später, dass die Gruppe über die Straße Im Birkenkamp in Richtung Richterstraße verschwunden sei. Die Verdächtigen sollen zwischen 14 und 18 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Tel. 0203/2800 entgegen. Die beiden jungen Männer kamen nach der Anzeigenaufnahme mit Verletzungen unter anderem im Kopfbereich in Krankenhäuser.