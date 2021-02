Im Hauptbahnhof wurde am Samstagnachmittag eine Frau (19) aufgrund einer Vermisstenmeldung in Gewahrsam genommen. Sie versuchte sich zu entziehen, wehrte sich gegen die Maßnahmen, beging eine Sachbeschädigung und versuchte, einem Beamten die Waffe zu entreißen.

Die junge Frau war mit Suizidabsichten vermisst gemeldet, eine Fahndung eingeleitet worden, um sie in Abstimmung mit der zuständigen Ordnungsbehörde an eine psychiatrische Einrichtung zu übergeben. Als sie im Hauptbahnhof durch Bundespolizisten erkannt und angesprochen wurde, versuchte sie zu flüchten. Sie lief auf den Bahnsteig zu Gleis 3 und fuhr mit dem Fahrstuhl wieder hinunter. Im Personentunnel konnten die eingesetzten Beamten die Frau stellen und der Dienststelle zuführen. Gegen diese Maßnahme wehrte sie sich vehement. Auf der Dienststelle beruhigte sie sich vorerst, sodass sie in dem Vorraum der Wache positioniert wurde.

Doch plötzlich sprang die 19-Jährige auf und versuchte den angebrachten Heizkörper aus seiner Verankerung zu reißen. Als die Beamten erneut beruhigend auf die junge Frau einwirkten, schlug und trat sie um sich und versuchte, einem Uniformierten die Waffe aus seinem Holster zu entreißen.

Gegen die 19-Jährige wird nun wegen der Sachbeschädigung, des Widerstandes und des tätlichen Angriffes ermittelt.