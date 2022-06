Eine Fahrradfahrerin (70) und ein Fahrradfahrer (82) sind am Mittwochvormittag (22. Juni) bei Unfällen schwer verletzt worden. Beide werden derzeit stationär in Krankenhäusern behandelt.

In Wanheimerort war ein Autofahrer (25) gegen 10:10 Uhr auf der Buchholzstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße Zum Lith übersah der Mann im Corsa die von rechts kommende 70-Jährige auf ihrem Pedelec, die Vorfahrt hatte. Beide stießen zusammen, wodurch die Frau zu Boden stürzte. Ihr Rad war nicht mehr fahrbereit.

Rund eine halbe Stunde später (10:45 Uhr) verletzte sich ebenfalls ein Fahrradfahrer nach einer Kollision mit einem Auto. Eine Frau im Renault (68) wollte auf der Arndstraße in Rheinhausen an dem 82-Jährigen vorbeifahren. Dabei touchierte sie den Senior, der zu Boden fiel. Die hintere Scheibe der Beifahrerseite zersprang. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Straße in beide Fahrtrichtungen ab.