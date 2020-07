Die Berichterstattung war besonders ausführlich in diesem Jahr.

In diesem Jahr, wo sich die Ereignisse zum 10. mal jähren.

In diesem Jahr, wo es kein Urteil über die Schuldfrage gibt.

Ohne weitere Kommentare von mir,

in stillem Gedenken an die Opfer und ihren Familien, den ungezählten Verletzten, den Party-Leuten, die mit dem unfreiwilligen Ende weiter leben müssen!