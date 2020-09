Seit 2009 sind über 55.000 Menschen zu Patrick Gläsers Konzerten gekommen, um Rock, Pop und Filmmusik auf der Kirchenorgel zu hören. Am Freitag, 25. September, wird es auch in der Friedenskirche Hamborn, Duisburger Straße 174, nach Bond und Metallica klingen, denn Gläser ist wieder zu Gast in dem Gotteshaus.

Patrick Gläser, Inhaber des Projektstudios „SOUNDmanufaktur“ in Öhringen, ist freier Musik- und Tonproduzent und Komponist mit dem Schwerpunkt Audiomarketing. Für sein Projekt „Orgel rockt“ arrangiert er Rock- und Popsongs und symphonische Filmmusiken. „Klassiker der Rock- und Filmmusik auf der Pfeifenorgel - der Reiz liegt in der besonderen Verbindung.

Und auf der Orgel als ‚Königin der Instrumente‘ gelingt das Wechselspiel zwischen zart schmelzenden und schmetternden Klängen, wie es für Rock- und Filmmusik passend ist. Musik, die unter die Haut geht“ schreibt er dazu auf seiner Homepage.

Bitte um Voranmeldung

Welche Stücke er in Hamborn aufführen wird, erfahren Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird am Ausgang erbeten. Wegen der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Sitzplätze beschränkt, Hygiene- und Distanzregeln sind zu beachten und eine Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Eine Voranmeldung unter Tel. 0203 / 36979703 (zwischen 15 und 17 Uhr) ist deshalb notwendig.