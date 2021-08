Im öffentlichen Sprachcafé des Lehmbruck Museums dreht sich am Samstag, 21. August, 15 Uhr, alles um das Thema „Nachbarschaft”. Interessierte Besucher unterschiedlichster Herkunft sind herzlich zum „Mitreden” eingeladen.

Wer die aktuelle Sonderausstellung „Lehmbruck – Beuys. Alles ist Skulptur” in fachkundiger Begleitung erleben möchte, ist dazu am Sonntag, 22. August, 11.30 Uhr, im Lehmbruck Museum an der richtigen Adresse.

Die meisten Menschen haben Nachbarn – aber was genau spielt sich da eigentlich zwischen Gartenzäunen und in Treppenhäusern ab? Was bedeutet gute Nachbarschaft? Im öffentlichen Sprachcafé „Mitreden” dreht sich am Samstag, 21. August, 15 Uhr, alles um das Thema „Nachbarschaft”. In ungezwungener Atmosphäre können Besucher unterschiedlichster Herkunft dazu ins Gespräch kommen und gleichzeitig auf spielerische Weise ihre Deutschkenntnisse verbessern. Das Sprachcafé kann bei gutem Wetter auf dem Skulpturenhof des Museums stattfinden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung „Mitreden“ ist kostenlos

Am Sonntag, 22. August, 11.30 Uhr, lädt Anna Appelhoff zu einer öffentlichen Führung durch die Ausstellung „Lehmbruck – Beuys. Alles ist Skulptur” ein. Die Ausstellung widmet sich der besonderen Beziehung zweier der bedeutendsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts: Wilhelm Lehmbruck und Joseph Beuys. Ist Joseph Beuys ein Romantiker, ist er ein Schamane, ein Heiler, ein Weltverbesserer und politischer Aktivist, der nicht nur die Kunst, sondern die Gesellschaft als Ganzes verändert hat? Eine Skulptur von Wilhelm Lehmbruck, die er als junger Mann sieht, wird zu einem Schlüsselerlebnis. Beide Künstler, Lehmbruck und Beuys, sind überzeigt, dass Kunst die Kraft hat, nicht nur die Welt zu erklären, sondern sie zum Besseren zu verändern.

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen (inklusive Kunstvermittlerin) begrenzt. Interessierte Besucher werden daher gebeten, ein Ticket für die Teilnahme an der Sonntagsführung im Ticketshop des Lehmbruck Museums zu buchen oder unter Tel. 0203/283 3294 zu reservieren.

Für die Teilnahme an der Führung wird zusätzlich zum regulären Eintrittspreis (9 Euro, ermäßigt fünf Euro) ein Beitrag von 2 Euro pro Person erhoben.