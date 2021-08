Nadinse hatte einen Schutzengel: Eine liebe Person hat sie aus schlechten Verhältnissen gerettet und im Tierheim Duisburg abgegeben.

Dementsprechend war Nadinse in gar keinem guten Zustand, als sie im Tierheim ankam: Der Popo war stark verfilzt und das Fell schon ganz gelb - offenbar hatte sie wenig Platz und kaum Auslauf. Dennoch ist sie sehr neugierig und interessiert. Vor allem, wenn ihr Stall sauber gemacht wird, ist ihr neugieriges Näschen quasi immer im Weg. Nadinse weiß recht genau, was sie will und kann auch schon mal bestimmend auftreten – ein ruhiges Böckchen ist sicherlich ein willkommener Zeitgenosse im neuen Zuhause. Alternativ kann Nadinse auch in eine schon bestehende Kaninchengruppe einziehen.

Die Tierheim-Kaninchen sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft. Das Tierheim Duisburg vermittelt Kaninchen nicht in reine Käfighaltung, da dies zu Verhaltensstörungen und gesundheitlichen Problemen führt. Kinder sollten sich immer unter Aufsicht der Eltern mit den Tieren beschäftigen.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.