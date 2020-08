Beginnend mit den beiden Konfirmationsgottesdiensten am heutigen Sonntag, 30. August, wird die evangelische Kirche in Meiderich, Auf dem Damm 6, wieder geöffnet.



Die Untersuchung der in der Kirche aufgetretenen Schäden durch einen Statiker hat ergeben, dass keine Bedenken bezüglich der Sicherheit der Kirche bestehen und dass die Kirche für die Öffentlichkeit wieder geöffnet werden kann. Im Juni war das Gotteshaus sicherheitshalber geschlossen worden, das Risse im Fußboden, in den Holzsäulen und an den Emporen zu beobachten waren, wie der Wochen-Anzeiger berichtete.

Die Untersuchungen zur Schadensursache laufen noch. Wann die aufgetreten Schäden beseitigt werden, ist noch zu klären. Für das Presbyterium und die Gemeindeglieder ist es wichtig, die Gottesdienste in der Kirche trotz der Schäden in Sicherheit feiern zu können.