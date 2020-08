Die nächste Radtour des ADFC Duisburg findet am Donnerstag, 6. August, statt. Tourenleiter Karl-August Schwarthans führt die Teilnehmer nach Ruhrort zu Spuren jüdischen Lebens. Weiter geht es zu dem "versunkenen Stadtteil Alsum".



Am Alsumer Berg in 67 Metern Höhe kann man die Aussicht auf den schwarzen Riesen genießen. Fahrn und die Kleine Emscher sind die nächsten Punkte. Die Strecke führt quer durch den Bezirk Hamborn zur ehemaligen Notunterkunft "Gleisdreieck". Auf dem Grünen Pfad über Neumühl geht es weiter zur Halde Hagenshof und dann nach Hause. Dann sind 37 km geschafft.

Die Tour beginnt um 18 Uhr und endet gegen 2100. Startpunkt ist der ADFC-Infoladen, Mülheimer Straße 91, in Duissern. Nähere Infos erteilt ADFC-Tourenleiter Karl-August Schwarthans unter Tel. 0152 / 51039321. Der Tourenbeitrag für Nicht-Mitglieder beträgt 1,50 Euro.