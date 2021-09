Fußball-Regionalligist VfB Homberg musste sich trotz früher Führung im Heimspiel der Regionalliga West gegen Rot-Weiss Ahlen noch mit 1:3-geschlagen geben. Die Homberger treten weiterhin auf der Stelle, die Gäste durften sich über die ersten drei Punkte in dieser Spielzeit freuen.

Für VfB-Trainer Sunay Acar war im Anschluss des Spiels klar, woran es gelegen hat, dass es gegen Ahlen keine Punkte gab: "In die zweite Halbzeit sind wir nicht so gut rein gekommen, der verschossene Elfmeter hat zum Spiel gepasst. Ahlen war vom Kopf her immer ein Tick wacher als wir. Mit eins eins in Unterzahl darfst du dich nicht so auskontern lassen, da haben wir auch nicht gut verteidigt." Das Spiel begann insgesamt sehr hitzig, beide Mannschaften wollten nicht erst abwarten, sondern suchten die Flucht nach vorne. So waren gerade einmal sieben Minuten gespielt als ein Eckball der Homberger von Ahlens Bennet Eickhoff in das eigene Tor befördert wurde. Die frühe Führung für den VfB. Anstatt nun befreit aufspielen zu können, war nun erst einmal nicht mehr viel von Homberg zu sehen. Ahlen spielte dominant und lies den VfB kaum noch aus der eigenen Hälfte nach vorne spielen. So dauerte es auch nur bis zur 13. Spielminute bis Ahlen mit einem Pass in die Spitze die Homberger Abwehr aushebeln konnte und Dimitrios Ioannidis erst Keeper Gutkowski umkurvte und dann zum Ausgleich einnetzen konnte.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Homberg dann auf zwei Positionen. Maurice Hauser und Pascal Gurk blieben in der Kabine und wurden durch Jonas Pfalz und Maurice Opfermann Arcones ersetzt. Auch die Wechsel brachten allerdings keine deutliche Verbesserung zur ersten Halbzeit. So war der Wille der Mannschaft nicht abzusprechen, aber durch viele technische Unsauberkeiten gelangen nur zu selten gelungene Spielzüge.

Nächster Gegner Rot Weiß Essen

Nach 65 gespielten Minuten war es dann ein nach vorne geschlagener Ball, der das ganze Spiel auf den Kopf hätte stellen können. Pia setzte sich sehr gut gegen seine Manndeckung durch und kann nur durch ein Foul als Notbremse von einem Torabschluss gehindert werden. Schiedsrichter David-Markus Koj zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt und schickte Ahlens Rene Lindner mit Rot vom Platz. Der in dieser frühen Saison bereits zweimal vom Punkt aus erfolgreiche Talarski konnte jedoch diese Chance nicht nutzen und scheiterte gegen Gästekeeper Martin Velichkov mit einem Flachschuss in die linke Ecke vom Elfmeterpunkt. Diese vergebende Chance war sinnbildlich für das Spiel. Selbst in Überzahl spielend brachte der VfB einfach keine Dominanz auf dem Platz und hatte zudem kaum Ideen im Spiel nach vorne. Nach 78 Minuten war es dann die fehlende Konsequenz beim Verteidigen, die es Ahlen ermöglichte über unsere Linke Seite erst unbedrängt bis zur Grundlinie sich durchzukombinieren, um dann mit einem einfachen Flachpass den frei stehenden Andreas Ivan in Szene zu setzen, der keine Probleme hatte für die 2:1 Führung und damit zum Sieg für Rot-Weiss Ahlen sorgte. Der VfB muss seine Lehren aus diesem Spiel ziehen. Der Fokus liegt auf dem kommenden Spiel am Freitag, 10. September, dann geht es für die Gelb-Schwarzen zum großen Favoriten Rot Weiß Essen, Anstoß an der Hafenstraße ist um 19.30 Uhr.