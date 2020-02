Auch in diesem Jahr feiert der Duisburger Schwimmverein von 1898 die Saisoneröffnung am 1. Mai mit einem Tag der offenen Tür und lädt dazu auf die Vereinsanlage an der Kruppstr. 26 im Sportpark Wedau. Jeder, der einen Tag mit netten Leuten und in schöner Atmosphäre verbringen möchte, ist herzlich willkommen. Für das leckere Küchenbüfett, aber auch deftige Speisen, sollte man schon etwas Appetit mitbringen.

Für alle, die sich für

- Schwimmkurse

- Schwimmen

- Wasserball

- Triathlon

- Aquajogging

- Qi Gong

- Rückenfit

- Beachvolleyball

- Boule

interessieren, steht ein Infostand zur Verfügung.