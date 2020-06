Karneval und Tanzen, braucht man das in Corona-Zeiten? Viele Menschen haben gelernt, dass man auf vieles Liebgewonnene in der Corona-Zeit verzichten musste und konnte, auch wenn es wehtat.

Auf dem Weg in eine verantwortungsvolle Normalität kann und darf man unter Einhaltung der Corona-Regeln wieder Sport treiben, auch Tanzsport und Gardetanz. Also hat das Tanzcorps sein Training unter Einhaltung der Corona-Regeln wieder aufgenommen. Das Tanzcorps der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Hamborn-Marxloh 1958 e.V. gibt es seit drei Jahren, und es hat erfolgreich in den Sessionen durch zahlreiche Auftritte auf sich aufmerksam machen dürfen. Das Tanzcorps ist ein Zusammenschluss aus der großen Tanzgarde, Offizieren und Kindergarde, das auch in unterschiedlicher Besetzung und Personalstärke gebucht werden kann. Das Salz in der Suppe sind die Auftritte, bei denen der Applaus des Publikums die vielen schweißtreibenden Trainingsstunden belohnt. Die Trainer für Tanz, Akrobatik und Fitness betreuen dabei ein breites Altersspektrum und gehen auf die individuellen Fähigkeiten und Talente ein. Es ist einfach schön, alle Freunde beim Training wiederzusehen und sportlich auch wieder aktiv werden zu dürfen. Denn, von nichts kommt nichts.

Der Verein sucht ständig nach Verstärkung für den Corps. Interessierte Tänzer oder solche, die es werden wollen, sind im Verein stets willkommen.

Interessierte können sich melden unter Tel. 0203/4870487 oder karin-weyers@web.de

Gerne dürfen Interessierte beim Training einmal hineinschnuppern. Ort und Zeit werden dann separat mitgeteilt, damit die Personenzahl aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht überschritten wird.

Trainiert wird im Duisburger Norden, zurzeit an der frischen Luft. Das Tanzcorps Rot-Weiß Hamborn-Marxloh freut sich, wenn der normale Betrieb in der Sporthalle wieder aufgenommen werden kann. Die Corona-Pandemie sorgt gerade bei den Karnevalisten für große Unsicherheit. Wird es eine Session geben, wie es die Jecken gewohnt sind?