Mittlerweile sollten alle Duisburger Erstklässler einen Sportgutschein über eine kostenfreie Jahresmitgliedschaft in einem teilnehmenden Sportverein erhalten haben.

Etwa 50 Vereine nehmen dieses Schuljahr an der Aktion teil und bieten Sportangebote von Boxen über Taekwondo und Turnen bis hin zum Segeln an. Das komplette Angebot ist auf der Internetseite des Stadtsportbundes Duisburg (www.ssb-duisburg.de) einsehbar.

Den Gutschein einlösen können alle Duisburger Erstklässler, die bisher noch nicht Mitglied in einem Sportverein sind. So sollen vor allem Kinder angesprochen werden, die ihren Weg bisher aus unterschiedlichen Gründen noch nicht in die Sportvereine gefunden haben. Die Frist für die Einreichung der Gutscheine durch die Kinder beim Sportverein wurde in diesem Schuljahr direkt auf den 31. März 2021 verlängert.

Gerade die Kleinsten mussten unter geschlossenen Schulen, Kitas, Sportvereinen und Spielplätzen leiden. Umso erfreulicher, dass auch im Schuljahr 2020/2021 wieder rund 4.500 Erstklässlern ein Sportgutschein zum Schulstart übergeben werden konnte. Die gemeinsame Aktion der Stadt Duisburg und des Stadtsportbundes Duisburg wird von der Novitas BKK, der Sparkasse Duisburg und der Gebag unterstützt und ist nach drei Jahren längst zum festen Bestandteil der Sportförderung geworden.

Wessen Kind die erste Klasse einer Duisburger Grundschule besucht, aber noch keinen Gutschein bekommen hat, kann sich bei der jeweiligen Schule erkundigen oder Kontakt zum Stadtsportbund Duisburg aufnehmen unter Tel. 0203/3000818.