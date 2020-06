Am 21. Juni 2020 sollte eine Geschichte zu Ende gehen. Dann nämlich wollte Ruhrbischof Dr. Franz-Josef Overbeck in der Kirche St. Johannes Bosco in Essen-Borbeck mit der Gemeinde die letzte Heilige Messe in dem Gotteshaus an der Theodor-Hartz-Straße feiern.

Im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozesses war beschlossen worden, die Kirche nicht mehr zu nutzen. Jetzt gibt es einen Aufschub. Der Kirchenvorstand von St. Dionysius hat entschieden, dass durch die momentanen Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie kein würdiger und pastoral sinnvoller Abschied von St. Johannes Bosco stattfinden kann.

Grundstücksverkauf muss warten



Daher soll mit potentiellen Interessenten am Kirchengebäude und Grundstück und den Verantwortlichen des Bistums Essen nach einem neuen Termin für die Schließung und Profanierung gesucht werden.

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Länger als bis Mitte nächsten Jahres soll mit der Schließung nicht gewartet werden.