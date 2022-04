Der erste Gesundheitskiosk in Essen geht an den Start: Ein Team aus vier medizinisch ausgebildeten und mehrsprachigen Mitarbeitenden ist ab heute, 12. April, in den Räumlichkeiten in der Alten Badeanstalt, Altenessener Straße 393, anzutreffen.

"Unser Team Gesundheitskiosk soll bald im Stadtteil bekannt und erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Gesundheitsförderung und Prävention sein", so Andreas Bierod, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. "Der Bedarf ist definitiv da – es ist jetzt an uns, den Menschen im Stadtteil unser Angebot näherzubringen."

Die Mitarbeitenden sind unter anderem wichtige Gesundheitslotsen, die Menschen vor Ort auf ihrem Weg zu einer geeigneten Behandlung begleiten. Das neue Angebot kann grundsätzlich von allen Bürgern unabhängig von ihrer individuellen Krankenkassenzugehörigkeit genutzt werden - von chronisch erkrankten oder verschieden belasteten Menschen über Familien mit unterschiedlichsten Beratungsbedarfen und insbesondere Menschen mit wenig Kenntnis über das Gesundheitssystem in Essen.

"ein ganzheitlicher Gesundheitspartner"

Aufgebaut werden die bislang zwei für Essen geplanten Gesundheitskioske in Altenessen und Katernberg gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg, der Caritas-SkF-Essen, dem Sport- und Gesundheitszentrum Altenessen sowie dem Ärztenetz Essen Nord-West. "Die einzelnen Akteurinnen und Akteure im Stadtteil und darüber hinaus sind eng miteinander vernetzt, damit die Patientinnen und Patienten ein Angebot nach Maß erhalten, in das die Fachexpertise unterschiedlicher Disziplinen einfließt", so Oberbürgermeister Thomas Kufen. "Damit ist der Gesundheitskiosk ein ganzheitlicher Gesundheitspartner für die Essenerinnen und Essener."

"Unser Ziel ist es, dass alle Menschen die gleichen Gesundheitschancen haben. Deshalb ist es uns wichtig, mit den engagierten Partnerinnen und Partnern in Essen ein Angebot zu schaffen, das auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort eingeht“, sagt Matthias Mohrmann, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg.