Bewegungsworkshops am 02.10.2021 Spiel und Sporttag 2021 im Emscherpark

Der Sportpark Karnap e.V., in Kooperation mit dem Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. bietet am Spiel und Sporttag 2021 im Emscherpark, für alle interessierten Kinder- und Jugendlichen, zum Thema Bewegung und Fitness, mehrere aktive Bewegungs-workshops unter der Anleitung von Trainerteams an.

START der Workshops, 02.10.2021, ab 15:00 Uhr, am Ernst-Schlicht-Skatepark, Emscherpark

Die Teilnahme ist kostenlos, und wird unter der Beachtung der geltenden Corona-Regeln erfolgen. Vorzeitige Anmeldung, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, bitte unter t.kaiser@sportparkkarnap.de

Allen Teilnehmern/innen stehen nach den Workshops Getränke und auch gesundes Obst kostenfrei zur Verfügung.

Gefördert wird dieser einmalige Tag durch die Deutsche Sportjugend dsj und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.