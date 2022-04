Der Karnaper Osterhase trotz dem Sturm und dem Regen am 2. Aktionstag Ostereiersuchen für Karnaper KITAs

Am zweiten Tag der Osteraktion 2022 für die Karnaper KITAs, konnte dem Osterhasen und den Kindern der Sturm und der Regen nichts anhaben. Auch wenn die Aktion leider an diesem Tag nicht wie geplant im Emscherpark durchgeführt werden konnte, wurde kurzer Hand der Hof der KITA Timpestraße zum Ostereiersuchen umgewandelt. Denn Sicherheit geht vor und die Sturmböen waren leider auf freiem Feld im Emscherpark zu stark. Letztendlich sollten die Kinder, die wiedermal sehr aufgeregt waren, auf eine erfolgreiche Suche gehen. Und im Anschluss nach dem Gruppensuchen, durften die Kinder wieder Ostertüten mit nach Hause nehmen und mit dem Osterhasen ein Lied singen und knuddelnnn.. Fazit mit viel Spass war der Tag auch wieder gelungen. Einen Dank geht an Thorsten Kaiser für seine Spende zu diesem heutigen Projekttag.