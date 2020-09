Spaziergänger entdecken erneut Rauch im Schellenbergerwald

Feuer im Wald bricht nach einer Woche wieder aus.

Gerade heute hatte die Feuerwehr den Einsatz im Schellenbergerwald als beendet erklärt.

Das Forstamt hatte einige Wege wieder geöffnet.

Jetzt kann man sagen, zum Glück!

Den die ersten Spaziergänger nahmen Rauchgeruch war und entdecken dann auch Rauch.

Die Feuerwehr rückte wieder aus und entdeckten einen Schwellbrand unter der Erde. Alte Wurzeln tief in der Erde glimmten weiter. Stellenweise wurde eine Temperatur von 500 Grad am Boden gemessen. Mit einer Wärmebildkamera haben die Einsatzkräfte die Gegend abgesucht und kleine Stellen gefunden, die offenbar unter der Oberfläche glüht.

Nun sind wieder Feuerwehrmänner mit mobilen Wassertanks dabei gezielt die heißen Stellen zu löschen. Das Forstamt erklärte bei Radio Essen, es war ein Glück, dass die Wege wieder freigegeben wurden und Spaziergänger den Rauch so früh entdeckt haben. Dadurch wurde schlimmeres verhindert.

Kaum vorstellbar, dass dieses Feuer nach fast einer Woche und 1000 den Liter Wasser wieder ausbricht.